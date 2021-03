Tervise lühiuudised

Uuringust selgus teistkordne nakatumisrisk

Taanis läbi viidud esimesest suurest populatsiooniuuringust selgus, et SARS-CoV-2 reinfektsioon on suhteliselt harv, kuid üle 65-aastastel on risk suurem. Covid-19 läbipõdemine tagas ka kuus kuud hiljem uuesti haigestumise eest ligi 80-protsendilise kaitse. Teiseks võrreldi kogu aasta lõikes nakatumise määra kõigil neil, kellel oli kinnitatud eelnev nakatumine vähemalt kolm kuud varem ja neil, kellel seda ei olnud. Tervikuna leiti samasugune kaitsemäär – 78,8 protsenti –, kuid vanuserühmas 65 ja vanemad oli see vaid 47,1 protsenti. Samas on 65-aastaste ja vanemate loomulik immuunsus suhteliselt madal. Autorid rõhutavad vajadust ka haiguse läbipõdenuid vaktsineerida. Lancet/PM