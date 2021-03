Keit Pentus-Rosimannus: riigi tugi pole tasuta lõuna

Määramatust on raske taluda, kõigil on närvid pingul. Juba talumatult pikalt. Mõnel tekib trots kogu maailma vastu, teisel jõuetus. Vintskemad koguvad ennast ja kohanevad. Mõni küsimus on aga enam-vähem kõigil ühesugune: millal see lõpuks läbi saab?