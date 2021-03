Mati Raidma: kriisijuhtimises vajavad kõik lülid puhkust

Töö kriisiolukorras on kõike muud kui tervislik ega vasta sootuks rahuaja töökeskkonna nõuetele. Seda eriti neil, kes on kutsutud kriiside lahendamist juhtima. Pidev probleemide pealevool, mille lahendamiseks pole piisavalt aega, on igapäevane töörütmi kujundaja. Probleemid nõuavad lahendamist, neid ei saa edasi lükata või eirata.