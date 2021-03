Kummina venivad elektrijuhtmed võivad närvivaevusi leevendada

Carnegie Melloni ülikooli teadlased on hõbedast ja polüakrüülamiid-alginaathüdrogeelist loonud painduva, veniva ja pehme elektrit juhtiva materjali. Kui tavaliselt peab elektrit juhtivate seadmete konstrueerimisel kasutama jäiku metalljuhtmeid ning tuleb teha valik mehaanilise deformeeritavuse ehk venitamise ja kokkusurumise ning elektrijuhtivuse vahel, on nüüd olemas materjal, milles need kaks omadust on ühildatud.