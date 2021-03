Välismaa lühiuudised

Blinken hoiatas Saksamaad sanktsioonide eest

USA välisminister Antony Blinken hoiatas eile Saksamaad võimalike sanktsioonide eest seoses Vene gaasijuhtmega Nord Stream 2. «President [Joe] Biden on selgelt välja öelnud, et tema arvates on gaasijuhe halb mõte. Halb Euroopale, halb Ühendriikidele,» ütles Blinken Brüsselis NATO peakorteris ajakirjanikele. Tema sõnul on projekt vastuolus ELi energiajulgeoleku eesmärkidega ning kahjustab Ukraina, Poola ja teiste liitlaste huve. «Mul avaneb kindlasti võimalus seda rõhutada, sealhulgas Ühendriikide seadust, mis nõuab meilt sanktsioonide kehtestamist ettevõtetele, kes osalevad torujuhtme valmisehitamises,» lisas ta enne eelseisvat kohtumist Saksa kolleegiga. Blinkeni sõnul on gaasijuhe Venemaa geopoliitiline projekt, mille eesmärk on lõhestada Euroopat ja nõrgendada Euroopa energiajulgeolekut. AFP/BNS