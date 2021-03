10. märtsil The Guardianis ilmunud artikkel* Moderna alustatud koroonavaktsiini katsetustest lastel Iisraelis tekitas vastukaja ka Eesti meedias. Tegelikult on ka Pfizer ja AstraZeneca sama teed läinud ja alustanud katsetusi laste eri vanusegruppides. Toivo Maimets kutsus ka Eestis üles lapsi vaktsineerima **, esitades selle põhjenduseks mitu argumenti. Laste vaktsineerimine tundub ju üsna selge ja sirge tee, eriti arvestades, et viimasel ajal on laste nakatumine jõudnud väga kõrgele tasemele. Ja haridusega on probleeme, kui koduõpe jätkub.