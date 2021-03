Kultuuri lühiuudised

Ewert and The Two Dragonsilt ilmub uus album

Ewert and The Two Dragons annab 16. aprillil välja 17 looga kontsertalbumi «Live at the Arena», mis on salvestatud viis aastat tagasi, 2016. aastal toimunud kontserdil Saku suurhallis. Ühtlasi tuldi lagedale live-muusikavideoga loole «(In The End) There’s Only Love», mis on filmitud samal kontserdil. 2021. aasta on ansambli Ewert and The Two Dragons jaoks märgiline, sest nende läbimurdealbumi «Good Man Down» ilmumisest möödub kümme aastat. «Good Man Down» võitis viis Eesti Muusikaauhinda ning oli toona plaadipoe Lasering enim müüdud album kaks aastat järjest. Aprillis ilmuvalt plaadilt leiab lugusid kolmelt Ewert and The Two Dragonsi stuudioalbumilt.