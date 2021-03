Pandeemia, mis praegu valitseb, ei rõõmusta kedagi. Tal on ainult see hea külg, et ta nooremaid inimesi ei tapa. Sarnaseid katastroofe on maailmas varemgi olnud ja neist on jagu saadud. Kuidas siis sel korral, kui koroona meid ründab? Teadlased on välja töötanud vaktsiinid, et viirusega võidelda. Need on vaja õiglaselt laiali jaotada – meie väikeses Eestis ka.