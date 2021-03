Mart Raudsaar: Postimees pakub abikäsi õppimiseks

Kuid asi pole vaid karantiinis ja isolatsiooniolukorras. Me mõistame, et kaugõpe on tulnud selleks, et jääda. Jah, ta ei asenda kunagi silmast silma suhtlust õpetaja ja õpilase vahel, kuid kauged kohad ja kauged ülikoolidki on tulnud huvilistele lähemale kui kunagi varem.

Seetõttu on aeg Postimehe haridusportaali avamiseks küps. Eestikeelse hariduse toetamine on meie missioon ja meie võimalus. Meil on sellega seoses kolm suurt eesmärki. Esiteks, tahame ühte kohta koondada oma haridusteemalist sisu, mida on kokkuvõttes päris palju. Teiseks, Postimehe arvamuskülgede mõjukust arvestades soovime siin algatada arutelusid, kuhu peaks Eesti haridus suunduma 21. sajandil. Ja kolmandaks, tahame haridusportaalis pakkuda sellist õppevara, millest õpetajatel oleks abi õppetunni läbiviimisel või õppuritel iseseisvalt kodus õppimisel.

Meie põhitegevusele mõeldes on üheks Postimehe pakutavaks lisaväärtuseks mõistagi ajakirjandus- ja meediakriitika teema. Sellega seoses pakume koolidele kommunikatsiooniekspert Priit Talve koostatud meediakriitika kursust. Selle kursuse esimene moodul on tänasest haridusportaalis videotena kättesaadav juba kõigile huvilistele. Käsitleme seal niisuguseid küsimusi: mis on kommunikatsioon, kuidas info tekib, mis on faktikontroll ning millised on meediamajanduse alused? Kursuse põhimaterjalideks olevaid videointervjuusid on teinud Tartu Ülikooli ajakirjandusüliõpilaste ühendus Neljas Dimensioon, kes koostab ka igal kuul Postimehe vahel ilmuvat noortelehte 4jaleht.

Kursus on abiks koolide meediasuunalises valikkursuses, samuti saab kursuse materjale kasutada gümnaasiumi kohustusliku eesti keele kursuse «Meedia ja mõjutamine» tundide läbiviimiseks. Praeguseks oleme valmis saanud umbes kolmandiku tundide materjalist, kevade jooksul valmib kogu kursuse sisu, et siis olla täiesti kasutusvalmis järgmiseks õppeaastaks.

Lisaks meediakriitika kursusele võib Postimehe haridusportaalist leida juba mitmesugust õppevara, mis aitab õpilastel eksamiteks valmistuda. Tuleme riigieksamiks valmistujatele appi nii matemaatika kui ka eesti keele õppeaines. Järgmiste nädalate jooksul hakkavad Postimehe haridusportaalis ilmuma harjutustekstid, mis on koostatud varasemate riigieksamite ülesannete järgi. Nende abil on võimalik korrata seni õpitut ja valmistuda eksami sooritamiseks.

Koos matemaatikaõpetajate Silvia Pajuse ja Allar Veelmaaga ilmuvad või juba on ilmunud Postimehe haridusportaalis matemaatika õppevideod. Õpetaja Pajus selgitab neis näiteks 2019. aasta matemaatika põhikooli lõpueksami ülesannete lahenduskäike.

Eesti keele riigieksamiks aitab valmistuda keeleteadlane professor Martin Ehala, kes on ka Postimehe arvamustoimetuse juhataja. Oleme temaga salvestanud kolm videot, kust saate häid näpunäiteid, mida eesti keele eksamiks valmistumisel silmas pidada. Samuti oleme koos temaga ette valmistanud varasemate riigieksamite lugemisülesannete harjutustestid.

Soovime teiega juba valminut jagada, et saada teilt tagasisidet: kas ja mida saame paremini teha? Iseäranis huvitab meid meediaõpetajate arvamus meediakriitika kursusest. Meie eesmärk on Postimehe haridusportaali koguda ja luua materjale, mis tooks meediateemad koolidesse otse meediamajast.