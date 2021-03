Eesti lühiuudised

Seksuaalse enesemääramise eapiiri eelnõu valmib aprilli lõpuks

Eile videosilla teel kohtunud justiitsminister Maris Lauri (Reformierakond), sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE), siseminister Kristian Jaani ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna (RE) tegid ühiselt ettepaneku tõsta seksuaalse enesemääramise eapiiri Eestis. Kohtumisel otsustati, et justiitsministeerium alustab seaduseelnõu ettevalmistamist sihiga saada see valmis aprilli lõpuks. Praegu on riigikogu menetluses vastavateemalisi eelnõusid kaks: nii sotsiaaldemokraatide kui ka EKRE esitatuna. PM