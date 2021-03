Peaminister Kallas: kui viiruse levik ei peatu, jääb riik kogu suveks lukku

Tellijale

«Numbrid võivad olla külmad, aga nad ei valeta,» kirjutas Kallas. «Pole ühtki maakonda, kus nakatumiskordaja oleks alla 1, paljudes maakondades on nakatumine pööranud tõusule. Päevas viib koroonaviirus haiglatesse keskmiselt 75–80 inimest. Päevas sureb koroonaviiruse tõttu keskmiselt 10 eestimaalast. Need inimesed ei ole numbrid, nad on meie pereliikmed, sõbrad, naabrid, töökaaslased,» jätkas peaminister.

Tema sõnul on viimane aeg ennast kokku võtta. «Ulatuslike piirangute kehtestamise ajal püstitatud optimistlikum prognoos, kus nakatumine jõuab aprilli keskpaigaks alla 500 inimese päevas, on käest libisemas. Kui viiruse levik ei peatu, siis jääb Eesti kogu suveks lukku – nagu meie lõunanaaber Läti on olnud lukus novembrist saati,» kirjutas Kallas.