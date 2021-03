Mari Klein: loodushoid pealinna moodi

Kohalikud said plaanist teada, kui roosad tokid püsti ja puud maha võtmiseks märgitud. Jahmunud kogukonna küsimuste peale teatas linnaosavanem, et pole hullu, puid võetakse maha ainult nii palju, et püstitada nende asemele laternapostid, korrastada kraavikallas ja teed natuke laiendada, et suured ehitusautod ikka sõitma mahuksid. Kitsale rajale keset metsa, kus elavad kitsed ja rebased. Seda teed on tarvis, raiub ta nagu rauda, esindades üht, keda nimetab läbivalt „omanikuks“, ja vastandudes kümnete kohalikega, kelle huvide eest peaks seisma. «Puud kasvavad tagasi» ja «Mina ei näe probleemi» on olnud tema peamised argumendid.