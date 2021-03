Prügipõletaja maksab tagasi alusetult saadud ligi 400 000 eurot

AS Enefit Green kinnitas, et on endasse puutuva probleemi juba lahendanud. «Analüüsides leidsime, et tõesti on vaja täiendada metoodikat, kuidas importjäätmete, jäätmekütuse ja teiste fraktsioonide puhul arvestada biolagunevat koostisosa selle taotluse juures, mille iga kuu Eleringile saadame,» ütles Enefit Greeni juhatuse liige Veiko Räim. «Uue metoodika järgi tagasi arvutades selgus, et olime aastatel 2015–2020 küsinud taastuvenergiatoetust ligi 400 000 eurot rohkem. 1. märtsil tegime Eleringile taotluse tagasimakseks. Inimlik eksitus, piinlik, et nii juhtus, aga riigikontroll tegi head tööd ja küsis õigeid küsimusi.»