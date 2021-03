Eesti missioonisõdurite tõlk Afganistanis Basheer Ahmad Omarzai ehk Omar, keda on Eesti ametnikud solgutanud mitmeid aastaid sai Tartu halduskohtust lõpuks positiivse uudise – Politsei- ja piirivalveamet (PPA) on oma otsustes teinud liiga ning tema elamisloa taotlus tuleks uuesti üle vaadata. Omar on aga Eestis ja PPA-s sügavalt pettunud, kuigi peab Maarjamaad oma teiseks koduks.