Rakvere pakub konkurentsi Narvale ja Heimtali Tartule

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must lausus, et lõppvalikusse ei pruugi jääda ainult kaks objekti. «Võib-olla kolm, võib-olla kaks. Teoreetiliselt võiks neid olla neli, kui seal on nii-öelda lisaks pintsakule ka mõni nööbikene küljes. Näiteks mõnele [komisjoni liikmele] meeldib Anu Raua keskus, kuna ta [maksumus] on ainult kaks ja pool miljonit, aga see pole veel lõplikult paigas,» rääkis Must.