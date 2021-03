Kristel Vilbaste: vaimude maja Tartus – rohkem vaimu, vähem betooni

Tartu on oma vaimurahvast nii palju tervele Eestile kaotanud, et ikka ja jälle kutsutakse mõne küsimuse lahendamisele appi kogu Eesti kultuurirahvas. Vaim on nendesse inimestesse ülikooli ajal puhutud ja jäänud, vajadus Tartut hoida ja edendada ei kao ka pealinna tulede all, tasub vaid mõnel toredal inimesel appi hüüda, kui seda ka tehakse. Pannakse käsi alla paberile, mille peentesse nüanssidesse pole aega ja võimalustki süveneda. Ja nii juhtubki, et targem oleks olnud Tõnissoni viisi pigem raha anda.