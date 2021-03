Seaduse pooldajate üks osa leiab, et selle võib ju Brüsseli rõõmuks vastu võtta, ega seda siis näpuga järge ajades täitma pea. Mõni väidab veel kinnituseks juurde, et sarnaste seaduste alusel pole kedagi kusagil vangi pandud.

Pole vast mõtet end vaevata viimase väite tõepära kontrollimisega, sest eks alati ole esimene kord ja ei maksa kahelda, et eestlased ei võiks siingi eeskuju näidata. Samuti ei kahtle ma selles, et seaduse vastuvõtmisel hakkavad eestlased seda ka näpuga järge ajades täitma. Leian, et vastupidine arvamus alahindab tõsiselt meie rahva täpsust, kohusetundlikkust, seaduskuulekust ja õiglusjanu.