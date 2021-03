Nüüdseks on selge, et aasta eest kriisi sattudes ei olnud me selleks riigi ja ühiskonnana valmis. Mitme valdkonna võime kriise juhtida ja lahendada jättis pehmelt öeldes soovida. Põhjusi oli mitu: varasemaid kriise polnud olnud, personal oli välja õpetamata, vajadused polnud rahastatud.