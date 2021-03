Koroonaviiruse puhang ainult võimendas puuduseid kriitilises olukorras varustuskindluse tagamisel ning õpetas, et meil tuleb senisest enam mõelda, kuidas tagada riigi toimimine juhul, kui piiriülene liikumine on piiratud, et kaitsta inimeste tervist. Varud peavad olema igal ajal olemas ja kasutatavad, et meil ei tekiks olukorda, kus isikukaitsevahendid lõppevad liiga ruttu otsa või ravimite kehtivusaeg on läbi saanud.