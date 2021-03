Tere, Heiti!

Kui sa loed seda kirja, siis tähendab see, et mingil müstilisel kombel on see lõpuks Tjumeni oblastini jõudnud ning sinu kätte sattunud. Kõige üllatavam aga pole see, et sõnum tulevikust on läbinud seitse aastakümmet ja mitu põlvkonda, vaid tõik, et kirja kirjutas 2021. aastal üks teine Heiti Talvik, sinu sugulane.