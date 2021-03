Majanduse lühiuudised

Keskpank: Eesti liigub heaoluühiskonna poole

Eesti Panga värske konkurentsivõime ülevaate hinnangul läheb sisemajanduse kogutoodangu kasvutempo säilitamiseks senisest enam vaja kogutootlikkuse kasvu. «Oleme majandusena liikunud rohkem heaoluühiskonna poole,» ütles Eesti Panga ökonomist Mari Rell (pildil) konkurentsivõime ülevaadet tutvustanud seminaril. Viimasel kümnendil on vähenenud ka Eesti majanduse haavatavus, sest riigi riskitase on alanenud ettevõtete aina sügavama sulandumisega Euroopasse. Seni on siinne jõukus suurenenud peamiselt tänu suhteliselt ulatuslikule kapitali sissevoolule, mis on olnud üks ELi suuremaid, ja tööjõu tootlikkuse kiiremale kasvule võrreldes ELi keskmisega. PM