Hiljutine riigikontrolli audit leidis, et praegune ühistranspordi korraldus ja tasuta bussisõidu võimalus pole vähendanud autode kasutamist ning kasvavad kulud süsteemi ülalpidamiseks võivad saada riigile koormaks. Postimees küsis poliitikutelt, milliseid ümberkorraldusi vajaks ühistransport, et see oleks riigi jaoks mõistlik ja arvestaks Eesti elanike vajadustega?