Välismaa lühiuudised

Kremliga seotud ärimees nõuab FBI tagaotsitavate nimistust kustutamist

Kremliga seotud ärimees Jevgeni Prigožin kirjutas USA Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI) ja nõudis, et ta kõrvaldataks tagaotsitavate nimekirjast, sest tema väitel on see vastuolus inimõiguspõhimõtetega. FBI pakkus veebruaris Prigožini eest välja 250 000 dollari suuruse tasu, sest Putini kokaks kutsutavat ärimeest süüdistatakse 2016. aasta USA presidendivalimistesse sekkumises. Prigožini firma Konkord teatas eile sotsiaalmeediaportaalis Vkontakte, et ärimees kirjutas FBI direktorile Christopher Wrayle. Üles pandi ka 23. märtsi kuupäeva ja Prigožini allkirjaga kirja koopia. «FBI peab otsekohe lõpetama üldsusele minu kinnivõtmise ja Ühendriikidele üle andmise eest rahalise preemia pakkumise, sest see rikub rahvusvahelise õiguse järgi mitut inimõiguspõhimõtet,» kirjutatakse avalduses. «Petised püüavad pettusega mind, puhtusest säravat inimest, pettuses süüdistada,» lisatakse selles. AFP/BNS