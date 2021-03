Katrin Kiisk, Mihkel Servinski, Hillar Petersen: jätkusuutlik rahvastikutaaste

Eesti on saavutanud mitu suurt eesmärki. Oleme iseseisev riik, tähistame suvel iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva. Oleme Euroopa Liidu ja NATO liige. Kuid nüüd oleme seisus, kus meil saavutatud eesmärkidega võrdväärne siht puudub. Või õigemini, me pole suutnud Eesti järgmist suurt sihti määratleda. Ei piisa sellest, et see on põhiseaduses kirjas ja inimeste mõteteski olemas. Vaja on see välja öelda.