Briti-Rootsi ravimitootja väitis eile suhtekorraldusfirma vahendusel, et Anagni tehasest leitud vaktsiin valmistati väljaspool Euroopa Liitu ja viidi Anagni tehasesse viaalidesse villimiseks. Samuti kinnitas firma, et praegu tarnivad nad vaktsiine ainult ELile ja Covaxi vaktsineerimisprogrammiga liitunud riikidele, millel on raskusi vaktsiinitarnete kindlustamisega. Nende riikide sekka kuulub enamik Aafrika riike, aga ka India, Gruusia ja Ukraina.