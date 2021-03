Pärast riigi lukkupanekut on internetist tellitud pakkide maht olnud Itella Smartposti pakiveo äriüksuse juhi Rauno Parrase sõnul suurem kui jõuluajal, mis on tavaliselt pakiveoteenuse osutajatele kõige intensiivsem hooaeg.

Kullerid toovad pakid sisse, kaup vaadatakse üle ja edasi asetavad kiired käed saadetised sorteerimislindile, mis mõne minutiga automaatselt asukoha numbri järgi inimeste kauba lindilt maha lükkab. Lindilt maha lükatud saadetised laovad pakkijad kastidesse, kastid omakorda tornideks, mille kullerid hiljem auto peale võtavad. Protsess on kiire ja korralik.

Töökiirus keskuses on päeval aga petlik – tegelikult on päev võrreldes öise ajaga rahulik. Nimelt jõuab kümnetest ja kümnetest tuhandetest saadetistest, mis päevaga Smartposti keskusest läbi käivad, umbes 80 protsenti keskusesse õhtul. Öine vahetus, kus töötab üle kahekümne inimese, peab tagama, et pakid oleksid hommikul valmis sihtkohta liikuma.