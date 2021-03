Protestijad: iga inimene vastutab ise oma tervise eest

Iga inimene peab ise oma tervise eest hoolitsema, ei ole valitsuse asi piirata vabadust, olgu päästikuks kasvõi epideemia. Solidaarsed piirangud pole põhjendatud. Just selles on veendunud need, kes sõitsid laupäeval kolonnidena protestimärgiks ja aktsiooni korras rahvuslippude lehvides Eesti suuremates linnades ringi.