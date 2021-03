Saadan teile terviseid ­väikesesse Zavorki külla Krasnojarski krais. Mul on nii hea meel tädidelt kuulda, et saite lõpuks oma ­majakese ja aiamaa valmis. Isegi kui palgid on ­vanast aidast saadud, siis on see ikka parem eelmisest elumajast, mida pidite kolme perega jagama. Kirjutasid, et ema ei saa kolhoosist praktiliselt mingit ­töötasu, seega üritasin saata sulle paki. Ehk õnnestub sul midagi maha müüa kaevandusasula turul, kui jälle sinna metsast korjatud marju müüma lähed.