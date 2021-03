«Sellise retoorikaga peaministri sõnum kedagi korrale ei kutsu, küll aga provotseerib neid, kes siiani on kannatlikkust üles näidanud,» rõhutas Päi. Kui juba Lanno sõnavõtt sai negatiivse vastukaja, tekkis Päil küsimus, miks Kallas samasse ämbrisse astus. «Kas Kallase meeskond on niivõrd keskendunud oma sõnumitele, et on kaotamas kontakti muu inforuumiga?» küsis ta. Praegu on juba jõutud punkti, kus tuleks Päi sõnul inimestele pakkuda motivatsiooni. «Näiteks öelda: nakatumiskõver on endiselt ülespoole, kuid piirangute mõju hakkab avalduma paari nädala pärast. Kui suudame lähinädalatel viia kõik kontaktid miinimumini, siis soojemate kevadilmade saabudes on lootust, et saame veel enne suve hakata elu järk-järgult taas avama,» lausus Päi.