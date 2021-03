Eesti lühiuudised

Peaminister Kaja Kallas naaseb täna tööle

Tallinn alustab esimese haiguspäeva hüvitamist

Tallinna linnavalitsus teatas eile pressikonverentsil, et alates tänasest hüvitab linn oma elanikele ka esimese haiguspäeva. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on suurimaks probleemiks viiruse levik perekondades ja töökohtades, kuna inimesed käivad sümptomitega tööl. «Tegemist on sotsiaal-majandusliku probleemiga, inimesed ei julge haiguslehte vormistada, sest kardavad kaotada sissetulekus,» märkis linnapea. Ta selgitas, et ettepanekuga kompenseerida esimene haiguspäev pöörduti eelmisel nädalal ka valitsuse poole, kuid ametlikku vastust pole saadud. «Aeg lendab, olukord halveneb, sellepärast otsustasime, et rakendame seda meedet ise,» ütles Kõlvart. BNS