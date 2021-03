«Sinu elu algas minu jaoks lausa filmistaarilikult. Sündisid Sa ju rikkasse perre, kus olid vitriinkapid ja kallid serviisid... On väga kurb, et Sa jäid Siberisse toppama, et Sa ei saanud õigel ajal tulema ning kaotasid uue, teise võimaluse.» Eesti Mälu Instituudi ja Postimehe korraldatud konkursi «Kiri küüditatule» üks võidutöödest.