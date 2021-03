Midagi pole öelda – Mercedeselt taas luksusautode etalon

Võrdlus kosmoselaevaga sähvatab valgusekiirusel. See on juba kohal, enne esimest viit sekundit, enne esimest poolteist meetrit selle autoga. Nagu need ulmefilmide disainlaevad, mis libisevad hääletult läbi kõiksuse, pardal leedtuledest valgustatud keskkond, ekraanidel jooksmas otsatud andmehulgad. Disainlaev teab, mis ta teeb, kuhu ta läheb, temaga on inimene kaitstud kõige kurja eest.