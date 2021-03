Nimelt väidavad Saksa teadlased, et valides oma laste isaks endast vanema mehe, riskivad naised traditsioonilistesse soorollidesse lõksu jäämisega. See omakorda soodustab soolise ebavõrdsuse suurenemist ühiskonnas ja võib mängida rolli ka soolises palgalõhes, mis Eestis on Euroopa suurim.

Teadlaste sõnul on põhjus lihtne. Kui mees on naisest vanem, on tal olnud kauem aega end karjääriredelil üles töötada ja teenida välja kõrgem palk. Kui paarisuhe täieneb lastega, jätkab tööle pühendumist enamasti just rohkem tulu teeniv osapool ja teise vanema jaoks muutub karjääriredelil edenemine keerulisemaks.