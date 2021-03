Vanadest autorehvidest saab saapaid!

Aga mis siis teha? Tarku valikuid tuleb teha. Ja hm, tahame seda tunnistada või mitte, samamoodi tarbida nagu varem pole meil tegelikult teps mitte tarvis. Piisab vähemast. Ja see vähem saabki olla palju puhtam, ausam ja parem.

Äge näide on Kira jalatsimärk. Samelini vabrikus Tartus valmivad need jalanõud probleeme tekitavast prügist – sõna otseses mõttes. Vanad autorehvid, mille seakommetega prügistajad on metsa alla poetanud ja mis kevadel lume sulades silma riivavad, saavad saabaste välistallaks. Sisetalla valmistamiseks kasutatakse ümbertöödeldud plastpudeleid ja pealseteks jalatsitööstuse jääke. Tugevdatud detailid vormitakse ookeaniplastist. Nullkulu ja kõige meisterlikum taaskasutus.