Viimastel aastakümnetel on tekkinud tõeline energiasäästusuundumus. Ka rohelist energiat tuleb kokkuhoidlikult kasutada. Iga lekkiv õhupragu on ühtlasi soojakadu ning soojakao vältimiseks peab hoonetest väljaimetav õhk soojendama külmal ajal sissepuhutavat õhku. Eelmise aasta kevadest on teada, et koroonaviirus levib enim just ülikerge aerosooliga, mille ärajuhtimine on võimalik vaid tuuletõmbuse või piisavalt tugeva õhuvooluga.