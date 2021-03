Nokupildid on tänapäeva flirtimise vaat et lahutamatu osa

Kui uudistesse jõuavad teated «pealtnäha normaalsetest» meestest, kes on saatnud naistele nende tahte vastaselt pilte oma genitaalidest, kerkib siit-sealt uudishimulikke päid. «Kas tõesti mehed teevad seda?» uurib härrasmehest kolleeg, silmad suured. «Millised need inimesed küll on, kellele selline asi pähe tuleks?» vangutab malbe naabritädi pead. Aga liiga suur hulk naisi vaatab selle peale üksteisele teadvalt otsa: jah, me saame aru; jah, neid mehi on palju; jah, me kõik oleme saanud soovimatuid fotosid suguelunditest.