Miks on Joe Biden nii agressiivne Vladimir Putini suhtes, kirjeldades teda tapjana? On see seotud kuidagi tema eelkäijaga?

Bideni administratsioon on kogu aeg olnud Putini suhtes kriitilisem, kui Donald Trump oli. Aleksei Navalnõi mürgitamine ja vangistamine on mõjutanud kõiki lääne poliitikakujundajaid, kes enne arvasid, et Putin on tore mees, kellega saab normaalset dialoogi pidada. Sellest hoolimata tuletagem meelde, et ajakirjanik küsis Bidenilt, kas ta arvab, et Putin on tapja. Diplomaatilisem oleks olnud ehk otsesest vastusest kõrvale hiilida, kuid Bidenil on olnud juba pikka aega kalduvus olla otsesem, kui asjaolud seda nõuavad.