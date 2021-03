Kuidas käib reisimine paanikas maailmas?

Olin veebi kaudu ostnud testimisaja minuti täpsusega, et loodetav tulemus välisriikidesse sisenemise ajal veel kehtiks. Kui Filtri tee automühale ja kõledatele kevadtuultele avatud Synlabi ja Confido ühisesse testimispaika saabusin, ei olnud ma seal aga sugugi üksi. Maja ees passis tosinajagu ärevaid inimesi, otsekui hakataks sees jaotatama midagi defitsiitset. Siis paotus uks ja selle lävel seisev kaitsemaski kandev naisterahvas pomises midagi enda ette, mille peale viis-kuus uksele lähemal seisjat ruttu sisse vupsasid. Sai selgeks, et lisaks veebi kaudu ettemaksu teinud ja eelregistreerunud testitavatele saab testile laekuda ka nii-öelda elavas järjekorras; turumajanduslik vastutulek neile, kes oma elu paremini planeerida pole osanud.

Kui oled end hoidnud keset pandeemiast räsitud Eestit otsekui pabulat pilpa peal – et mitte muutuda meditsiinisüsteemile koormaks, kuid ka selleks, et õnnestuks sõita lõpuks ära veidike talutavama kliimaga paika –, on kurikuulus viirus viimane asi, mille reisi eel endale külge saada soovid.