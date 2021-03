Optimistid loodavad, et laev saab vabaks juba lähipäevil, pessimistid kardavad, et selleks võib kuluda nädalaid. FOTO: Zumapress/Scanpix

Suessi kanalis esmalt kerge intsidendina raporteeritud konteinerilaeva Ever Given kursilt kõrvalekaldumine teisipäeval on paari päevaga paisunud ülemaailmseks logistikakriisiks, mis võib mõjutada ka Eesti majandust.