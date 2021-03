Ligi 641 miljoni eurone lisaeelarve läbis kolmapäeval riigikogus esimese lugemise. Eksperdid hindavad, et tulevikus võib Eestile terendada maksutõus.

Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina (pildil) sõnul on selle aasta lisaeelarve mõeldud majanduse päästmiseks ehk kriisimõjude leevendamiseks, mitte selle stimuleerimiseks. «Kui võrrelda selle aasta lisaeelarvet eelmise aasta 2,3 miljardi eurose lisaeelarvega, millest tehti väljamakseid alla poole ehk 900 miljonit, siis praeguste hinnangute järgi on see kriisikuude jaoks piisav,» rääkis Mertsina.