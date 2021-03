Võimu üleandmisest rääkides rõhutas Valgevenet 1994. aastast juhtinud Lukašenka, et riigis on tema arvates väärilisi inimesi, kes võiksid presidendiks saada, edastab Pul Pervyi. President pidas silmas endist siseministrit Juri Karajevit, keda opositsioon süüdistab protestide vägivaldses mahasurumises, ja endist tervishoiuministrit Vladimir Karanikut. Mõlemale on EL kehtestanud sanktsioonid rahumeelsete meeleavaldajate mahasurumise eest.