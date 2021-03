Jüri Reinvere: koroona tohuvabohu Euroopa südames

Tellijale

Koroonaviirus on tabanud lääne ühiskonda otse südamesse, justkui oleks tegemist heaolu juurde kuuluva haigusega. Sellega võitlemiseks on lääne ühiskond pidanud loobuma suurest osast oma kõige olulisematest väärtustest. Koroonaviirus ei ole mitte ainult tunginud inimestesse, vaid ka ühiskondadesse, piiranud nende liikmete liikumisvabadust, nende isiklikke vabadusi, pidurdanud järsult nende tarbimist ning sellega kaasnevat planeedi laastamist. Riigid, mis pole neid aspekte väärtustanud ega arendanud, on lennanud koroonaviiruse kohal peaaegu nagu mingid vabad linnud. Näiteks Hiina või Aafrika riigid on saanud haigusega võitlemisega hakkama teistest märksa paremini, aga neis on piiratud liikumisvabadus, Hiinas eriti ka isikuvabadus.

Selliste riikide hulka kuulub ka Venemaa, kes küll piirab isiklikke vabadusi, kuid toob ühe käeviipega välja ühe vähestest funktsioneerivatest vaktsiinidest, mille poole peavad teisedki vaatama hakkama. Samuti on riigid, kus tarbimine ja selle kasv ei kuulu tavapärase elu juurde, nagu paljud Aasia riigid, saanud haigusest poole kergemini jagu. Kes aga pole epideemiast jagu saanud, ehkki seda on olnud aega õppida aasta otsa, on läänemaailma riigid.

Ent kõige selle juures on lääne riigid komistanud küll ühe, küll teise asja otsa. Näiteks hoolimata sellest, et Eesti praegu ühena vähestest ELi riikidest võib teistele eeskuju näidata vaktsineerimise hoogsa tempoga, on kogu ülejäänud EL takerdunud vaktsineerimissegadusse. Et mitte öelda farssi, täiesti Pierre Beaumarchais’ 18. sajandi komöödiate vaimus. Alles paar nädalat tagasi oli Saksamaal vaktsineeritud vaid paar protsenti elanikkonnast – kusjuures vaktsiin on olnud kättesaadav kolm kuud.