Kullipesa leidmine lükkab ehituse alguse edasi

Mets on kohalike elanike seas populaarne jalutamise ja sportimise koht, kus võib sageli näha nii metskitsi kui ka rebaseid ning inimeste arvates oleks sinna tänava ehitamine kurjast.

Nii korraldatigi sel teisipäeval metsaservas kohtumine, kus ühel pool olid looduse pärast muretsevad elanikud, teisel pool Haabersti linnaosavanema kohusetäitja Oleg Siljanov ja linnaosa arhitekt Tiina Jaska. Mõlemad on veendunud, et detailplaneeringu lahendus, mis näeb ette ühe üksikelamu jaoks tänava rajamise, on igati õige ja sobilik.