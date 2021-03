Tiit Terik: metsaraie kohalikke kaasamata põhjustab konflikte

Järjest agressiivsem metsade raie Eesti eri paikades on kutsunud esile kohalike kogukondade liikmete tugeva vastuseisu ja pahameele. Kurgja, Valgeranna ja Häädemeeste on vaid mõned näited sellest, kus kõik pole läinud nii, nagu riigiettevõte on planeerinud ja arvestanud. Tegu pole kaugelt mitte-minu-tagahoovis-suhtumisega, mida arendajad või ettevõtjad püüavad sageli omistada kohalikele elanikele, kes oma kogukonna heaolu eest seisavad.

Kohalikke tuleb informeerida ning kaasata. Tihtilugu saab emotsionaalne võitlus kahe poole (kohalik kogukond vs. metsaomanik) vahel alguse ebapiisavast informatsioonist ja olematust kaasamisest. Meie kõigi ühist metsa haldab RMK, seadusega on tal kohustus majandada metsa heaperemehelikult: hooldades, kasvatades, raiudes, sest vaid nii tagatakse järjepidevus ning metsade säilimine.

Mets ei ole pelgalt loomade ja lindude elupaik või meelispaik koriluse harrastamiseks. Mets on koht puhkamiseks, turismi arendamiseks, aga mõnikord ka kaitseks automüra eest. On selge, et kiilu löömine harjumuspärasesse ja turvalisse keskkonda ei saa lõppeda hästi, kui kõik on justkui otsustatud ning harvesterid liiguvad juba metsa poole. See kõik viib ilmselge konfliktini ning kaevikutesse asumisele.