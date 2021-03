Triinu Epler: jätkem enda eksponeerimine

Oleme jõudnud olukorda, kus meedias sai suure tähelepanu lugu, kuidas treener väärkohtles last. Selliseid lugusid tuleb aina juurde ja see on väga oluline, et teemast räägitakse. Fookuses on seaduse muutmine, inimeste vaikiv kõrvalseisja roll jne. Ollakse vihased nende peale, kes on teinud, ja kes on lasknud sellel vaikides toimuda.