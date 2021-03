Eestlasi värvatakse Ungarisse illegaale vedama

Kokku on eestlasi Ungaris vahi all pisut alla kümne, kuid kuna seesugused tööpakkumised on praegu üsna laialt levinud, pole täpne arv politseile siiski teada. Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse politseikapteni Emeri Põllu (pildil) sõnul levivad sellised tööpakkumised peamiselt sotsiaalmeedias ja tööpakkumis­portaalides. «Näeme, et peaasjalikult sotsiaalmeedia vahendusel pakutakse Eesti kodanikele sellist «head» teenimisvõimalust, et tule ja osuta transporditeenust Euroopas. Täpsemalt Ungaris, kus siis tööpakkujad suhteliselt avatud kaartidega hakkavad mingi hetk rääkima, et töö sisuks on tegelikult illegaalide vedu kas siis Ungari sees Serbia või Rumeenia piiri juurest Austria poole või täiesti Austriasse,» kirjeldas Põld värbamisloogikat.