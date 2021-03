Eesti lühiuudised

Kallas: aprilli keskpaigaks seatud eesmärk ei kipu täituma

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) ütles eile valitsuse pressikonverentsil, et nakatamiskordaja on 1,05 ehk endiselt üle ühe. Ta tõdes, et nakatunutest satub haiglasse umbes seitse protsenti, seega koormus meditsiinisüsteemile ei hakka niipea vähenema. Kallase sõnul oli valitsuse eesmärk viia päevane nakatumisnäit aprilli keskpaigaks alla 500. Valitsusjuht nentis, et seatud siht jääb kättesaamatuks. Riigihalduse ministri Jaak Aabi (Keskerakond) sõnul näitavad esimesed märgid, et praeguseks on haigestumises platoo saavutatud, kuid ilmselt ei ole vähemalt aprilli lõpuni võimalik piiranguid leevendada. Ta lisas, et valitsus arutab piirangutega seonduvat järgmisel nädalal. PM