Vene kirjastuselus tõstab pead (enese)tsensuur

Enamik Vene kirjastajaid kinnitab, et kuigi otseseid keelde on vähe, tekib uusi piiranguid ajapikku üha juurde ning mõnes mõttes veelgi rohkem tekitab muret see, et paljud ettevõtjad ei julge enam poliitilistel põhjustel riske võtta. Kui 1990ndate lõpus ja 2000ndate alguses valitses loomingu avaldamise poolest Venemaal üsna liberaalne aeg, siis nüüdseks on olukord selgelt muutunud.