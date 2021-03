Aja auk. Britney. Pepsi. Pop

Kuna Coca-Cola on olnud ikka «all-american classic», on Pepsi juba rohkem kui 60 aastat ennast turundanud kui jooki, mis võiks olla kuidagi noortepärane ja hip. Ta on proovinud selleks ühendada oma kaubamärki pop- ja kontrakultuuriga. Kui Coca-Cola jääks justkui kinni 50ndatesse kui külluslikku ja konservatiivsesse utoopiasse, vaatas Pepsi sealt kuhugi edasi, sinna, kus käiakse kontsertidel, surfitakse, võib-olla isegi suitsetatakse vahel kanepit jne.