Nädala plaat. Risk, mis õigustab ennast absoluutselt

Eestlanna Kadri Tegelmann koos kahe hollandi muusikust härrasmehega on aga selle käsile võtnud ning lahendanud asja vaimustaval ja väga professionaalsel moel. «Laula!» sisaldab sellist muusikat ja lähenemist, mida te kuulnud pole. Põnev on seegi, et kaks kolmandikku sellest triost on hollandlased ja eestikeelse nimega plaat ilmus valdavalt klassikalisele muusikale spetsialiseerunud hollandi leibeli Zefir all.